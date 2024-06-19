Yayınlanma: 19.06.2024 - 22:47

Güncelleme: 19.06.2024 - 22:47

EURO 2024’te heyecan A Grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. İkinci maçlarda İskoçya ve İsviçre kozlarını paylaşıyor. Peki, Murat Yakın kimdir, nereli, kaç yaşında?

MURAT YAKIN KİMDİR?

Murat Yakın, Türk asıllı İsviçreli eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Şu anda İsviçre millî futbol takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Futbol kariyerine Grasshopper takımında başlayan Murat, profesyonel kariyerinde sırasıyla Stuttgart (1997-1999), Fenerbahçe (1999-2000), Basel (2000-2001, 2001-2006) ve Kaiserslautern (2000-2001) formaları giymiştir. 2006 yılında 31 yaşında futbol hayatını Basel'de sonlandırmıştır. Murat, kariyeri boyunca 274 maça çıkıp 47 gol atmıştır.

Millî takımda ise Murat, İsviçre formasını 49 kez giyip 4 gol atmıştır. Ayrıca 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da İsviçre millî takımının kadrosunda yer almıştır.

Futbolculuk Kariyeri

1992-1996: Grasshopper Club Zürich

1997-1999: VfB Stuttgart

1999-2000: Fenerbahçe

2000-2001: 1. FC Kaiserslautern

2001-2006: FC Basel

Teknik Direktörlük Kariyeri

2006-2007: Concordia Basel

2009-2011: FC Thun

2011-2012: FC Luzern

2014-2015: FK Spartak Moskova

2018-2021: FC Schaffhausen

2021-günümüz: İsviçre millî futbol takımı