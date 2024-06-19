Murat Yakın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci karşılaşmasında İskoçya ile karşılaşıyor. Peki, Murat Yakın kimdir, nereli, kaç yaşında?
EURO 2024’te heyecan A Grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. İkinci maçlarda İskoçya ve İsviçre kozlarını paylaşıyor. Peki, Murat Yakın kimdir, nereli, kaç yaşında?
MURAT YAKIN KİMDİR?
Murat Yakın, Türk asıllı İsviçreli eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Şu anda İsviçre millî futbol takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Futbol kariyerine Grasshopper takımında başlayan Murat, profesyonel kariyerinde sırasıyla Stuttgart (1997-1999), Fenerbahçe (1999-2000), Basel (2000-2001, 2001-2006) ve Kaiserslautern (2000-2001) formaları giymiştir. 2006 yılında 31 yaşında futbol hayatını Basel'de sonlandırmıştır. Murat, kariyeri boyunca 274 maça çıkıp 47 gol atmıştır.
Millî takımda ise Murat, İsviçre formasını 49 kez giyip 4 gol atmıştır. Ayrıca 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da İsviçre millî takımının kadrosunda yer almıştır.
Futbolculuk Kariyeri
1992-1996: Grasshopper Club Zürich
1997-1999: VfB Stuttgart
1999-2000: Fenerbahçe
2000-2001: 1. FC Kaiserslautern
2001-2006: FC Basel
Teknik Direktörlük Kariyeri
2006-2007: Concordia Basel
2009-2011: FC Thun
2011-2012: FC Luzern
2014-2015: FK Spartak Moskova
2018-2021: FC Schaffhausen
2021-günümüz: İsviçre millî futbol takımı
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