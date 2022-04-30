Özkan Uğur kimdir, kimlerle çaldı, hangi rollerde oynadı?

30 Nisan 2022 Cumartesi, 02:54

Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur, İstanbul Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalıştı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu’nda okurken her Türk çocuğu gibi mandolin ile tanışarak müziğe başladı ve Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır bastı. Böylece "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumlamaya başladılar.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapıyordu. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı. Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı. 1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. oldu. 1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etti. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar yaptı. Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer alıp "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekti. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer aldı. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı. Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçı oldu. İlk yayınladığı solo şarkı Karışık Pizza filminin müziği "Maksat Muhabbet Olsun"du. G.O.R.A. filmi için yazdığı "Olduramadım" da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıydı.

Özkan Uğur müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer aldı. Bunlardan bazı örnekler Sezen Aksu, Tarkan, Aşkın Nur Yengi, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu, Asya'ydı. Sezen Aksu'nun "Dert Faslı" şarkısının bestecilerinden biriydi. Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" isimli parçalarının müzikleriyle, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözleri de ona aitti. En son 2016'da DMC'den "Aynada" single'ını çıkarttı. İlk yıllarında kendi bas gitarını yapmaya çalışan Özkan Uğur'a şu anki Fender Jazz Bass gitarı kendisine Barış Manço tarafından hediye edildi. Bir de perdesiz gitara sahip olan Özkan Uğur, ayda bir gitarın tellerini değiştirip bakımını yapıyor. Bir röportajında "Hayatım onunla geçti, milyarlar verseler de satmam. Bir kez konser için enstrümanları taşırken yere düşmüştü. Fark etmemişiz. Araba geri geri giderken az daha gitarımı paramparça ediyordu. Allahıma şükürler olsun ki sadece kutusu ezildi." demişti.

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol aldı. Atv kanalında yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu. Komser Şekspir filminde rol aldı. Atv'de yayınlanan Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırdı. Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandıran sanatçı, G.O.R.A. filminde Garavel rolünde oynadı. A.R.O.G. filminde ise Dimi rolüne büründü.

2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etti. 2010 yılında başlayan Türk Malı dizisinde oynadı. 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıktı.

Özkan Uğur, Aysun Aslan Uğur ile evli ve çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunuyor. 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatan Uğur, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. 2022 yılında ise sosyal medya hesaplarından hastalığın tekrar nüksettiğini ancak “akıllı ilaç” tedavisine başladığını hayranlarına duyurdu.

DİSKOGRAFİSi

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

*1972: Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

*1973: Lambaya Püf De / Kalk Gidelim Küheylan

*1973: Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

*1974: Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Rıfat Öncel & Kurtalan Ekspres

*1973: Zeynebim / Dosta Bizden Selam Olsun

Erkin Koray & Ter

*1972: Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

*1974: Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

*1974: Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

*1975: Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

*1975: Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

*1976: Ekmek Parası / Zalim

Selda & Dadaşlar

*1976: Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

*1976: Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

*1976: Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

*1978: İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

*1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız

*1985: Peki Peki Anladık

*1986: Vak The Rock

*1987: No Problem

*1990: Geldiler

*1992: Agannaga Rüşvet

*1992: Dönmem Yolumdan

*1995: M.V.A.B.

*2006: AGU

*2011: Ve MFÖ

FİLMOGRAFİSİ

*Arkadaşım Şeytan - 1988

*Eşkıya - 1996

*Komser Şekspir - 2000

*G.O.R.A. - 2004

*Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

*A.R.O.G - 2008

*Yahşi Batı - 2010

*Pek Yakında - 2014

*Arif V 216 - 2018

*Karakomik Filmler - 2019

*Karakomik Filmler 2 - 2020

TV DİZİLERİ

*İkinci Bahar - 1999

*Yeter Anne - 2001

*Alacakaranlık - 2004

*İstanbul Şahidimdir - 2004

*Cennet Mahallesi- 2004 - 2007

*Sıkı Dostlar - 2009

*Türk Malı - 2010

*Bir Ömür Yetmez - 2011 - 2012

*Şubat - 2012 - 2013

*Galip Derviş - 2014

*Poyraz Karayel - 2015 - 2016

*Jet Sosyete - 2019