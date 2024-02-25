Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:25

Güncelleme: 25.02.2024 - 12:25

Kara Ağaç Destanı dizisi 23 Şubat Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosunda yer alan Özlem Conker'in kim olduğu merak edildi. Peki, Özlem Conker kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Conker hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Özlem Conker, 1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Hollanda’nın Tilburg kentinde Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg’ta tamamladı.

Conker, Başak Gürsoy Mankenlik Ajansın bağlı olarak çalışmaktadır. Reklam filmlerinde oynadı. Tomris Giritlioğlu ile tanıştı onun teklifi ile dizi filmlerde oynamaya başladı. “Vasiyet” dizisindeki ilk başrolünü de Tomris Giritlioğluvermiştir.

1996'da Metin Özülkü'nün ''Seninle Olmak Var Ya'' klibinde rol aldı. Aynı sene başrolleri Cüneyt Arkın ve Şoray Uzun'un paylaştığı “Bizim Ev” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2001 yılının başlarında “Vasiyet” dizisinde başrol oynayarak adını duyurmaya başladı. 2001 yılında başrolünde Alişan’ın olduğu “Aynalı Tahir” dizisinde rol aldı. Daha sonra da Bıçak Sırtı, Vasiyet, Sensiz Olmuyor, Ömre Bedel gibi birçok dizide rol aldı.

2002'nin Eylül ayında başrolünü Emrah ve Nurseli İdiz'le paylaştığı "Kınalı Kar" dizisinde oynamaya başladı. Conker, 2005 başlarında başrolünü Emre Altuğ'la paylaştığı Çirkin Betty dizisinden esinlenilerek “Sensiz Olmuyor” dizisinde oynamaya başlamıştır.

2005 Eylül'de ise “Çapkın” dizisinde Okan Yalabık ile birlikte rol aldı. 2006 yılının Nisan ayında “Rüyalarda Buluşuruz” adlı dizide Selda Alkor, Selda Özer, Can Gürzap, Mahmut Cevher gibi oyuncuların olduğu kadroda oldu.

2009 yılında gittiği Amerika'da İki sene yaşadı. Bir yıl Washington Üniversitesi'nde, sekiz ay Arizona Üniversitesi'nde İngilizce bölümlerine devam etti.

2009-2010 tarihinde “Bahar Dalları” adlı dizide Sumru Yavrucukve Altan Erkekli ile birlikte rol aldı.

Conker, 2013 yılında başrollerinde Ece Uslu, Mesut Akusta, Özcan Deniz, Yavuz Bingöl, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer ve Mert Yazıcıoğlu’nun olduğu“Karagül” adlı dizide oynadı.

2017 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Payitaht "Abdülhamid"" dizisinde Abdülhamit II'yi Bülent İnal canlandırdı. Dizide diğer rollerde Özlem Conker, Saygın Soysal, Hakan Boyav, Umut Kurt, Ezgi Eyüboğlu, Selen Öztürk gibi oyuncular rol almıştır.

ÖZLEM CONKER'İN YER ALDIĞI DİZİLER

1997 Beyaz Savaş

1998 Bizim Ev

2000 Mert Ali

2000 Kurşun Kalem

2001 Aynalı Tahir

2001 Bıçak Sırtı

2002 Vasiyet

2002 Derya & Deniz

2002-2004 Kınalı Kar Nazar Beyoğlu

2005 Sensiz Olmuyor

2005 Çapkın

2006 Rüyalarda Buluşuruz

200 7Eksik Etek

2007 Oğlum İçin

2009 Ömre Bedel

2009-2010 Bahar Dalları

2011 Aşk ve Ceza

2011 Canan

2013-2016 Karagül

2017-2020 Payitaht Abdülhamid

2024- Kara Ağaç Destanı