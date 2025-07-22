İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne'un yaşamı merak ediliyor. "Metalin babası" olarak tanınan Ozzy Osbourne'un neden hayatını kaybettiği araştırılıyor. Peki, Ozzy Osbourne kimdir? Ozzy Osbourne öldü mü? İşte ayrıntılar...

OZZY OSBOURNE KİM?

John Michael "Ozzy" Osbourne 3 Aralık 1948 tarihinde doğdu. 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ünlendi.

1979'da Black Sabbath'tan kovulduktan sonra solo kariyerine başladı ve 13 stüdyo albümü yayımladı. İlk 7 albümünün hepsi 2 milyondan fazla satarak ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazandı.

Osbourne, kovulduğu Black Sabbath grubuyla ilerleyen dönemde çeşitli etkinliklerde bir araya geldi ve 2013'te grupla birlikte "13" albümünü kaydetti.

OZZY OSBOURNE ÖLDÜ MÜ?

Osbourne, sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz 2025'te 76 yaşında öldü.