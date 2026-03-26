HBO tarafından hazırlanan yeni Harry Potter dizisi setinde güvenlik önlemleri gündeme geldi. Dizide Profesör Snape karakterini canlandırmaya hazırlanan Paapa Essiedu, rolünün açıklanmasının ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Peki, Paapa Essiedu kimdir? Yeni Severus Snape Paapa Essiedu kaç yaşında? Paapa Essiedu hangi yapımlarda rol aldı?

PAAPA ESSIEDU KİMDİR?

Paapa Kwaakye Essiedu, 11 Haziran 1990 yılında Londra'da dünyaya geldi. Babası Tony, Essiedu'nun üvey erkek ve kız kardeşinin bulunduğu Gana'ya geri dönmüş ve Essiedu 14 yaşındayken ölmüştü.

Essiedu, Forest Okulu'na burslu olarak gitti . Büyürken spor takımlarında ve tiyatro yapımlarında aktif olan Essiedu, başlangıçta doktor olmak istiyordu. Essiedu, Forest'taki A seviyesi drama öğretmeninin oyunculuğa teşvik etmesiyle Shakespeare'e ilgi duymaya başladı ve Guildhall Müzik ve Drama Okulu'na kabul edildi; burada Michaela Coel ile tanıştı ve birlikte çalıştı.

PAAPA ESSIEDU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Essiedu, 2012'de Phillip Breen'in yönettiği The Merry Wives of Windsor oyununda Fenton rolünü oynamak üzere Royal Shakespeare Company'ye (RSC) katıldı. Daha sonra National Theatre'a katılarak Sam Mendes'in yönettiği King Lear oyununda Burgundy rolünü oynadı ve Edmund'un yedeği oldu. Sam Troughton bir performans sırasında sesini kaybettiğinde, Essiedu onun yerine geçti ve rolü eleştirmenlerden büyük beğeni toplayarak oynadı.

Essiedu televizyon kariyerine Russell T Davies'in A Midsummer Night's Dream (2016) adlı televizyon film uyarlamasında Demetrius, dönem draması The Miniaturist'te (2017) Otto, Channel 4'ün Kiri'sinde (2018) Nate Akindele ve BBC One draması Press'te (2018) Ed Washburn rolleriyle başladı. İlk uzun metrajlı film deneyimini ise Kenneth Branagh'ın Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarladığı Murder on the Orient Express'te (2017) bir polis memuru olarak küçük bir rolle yaptı.