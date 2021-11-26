Pandemi spora olan ihtiyacı artırdı

26 Kasım 2021 Cuma, 10:16

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan yeni tip koronavirüs pandemisi, insanların yaşam şekillerinde değişiklikler meydana getirdi. Eve kapanma döneminde spor ve aktivitelerin azalması nedeniyle toplumun alışkanlıklarında değişimler yaşandı. Türkiye'deki spor kulüp zincirlerinden biri olan MAC, FutureBright, pandeminin spora olan ihtiyacı artırması nedeniyle ''Türkiye'nin Hareket Haritasını'' çıkardı.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen araştırma, toplumun hareket tanımı, kendilerini ne kadar hareketli bulduğu, sporun hayatlarındaki yeri ve pandemiyle birlikte hareket alışkanlıklarındaki değişimlere yönelik sonuçları ortaya koydu.

15-69 yaş aralığındaki üç bin kişiyle yapılan araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 59'u kendilerini hareketli olarak tanımlarken, hareket sporun yanı sıra günlük rutinler, ev işleri, alışveriş yapmak da hareketle ilişkilendiriliyor. 4 kişiden 1'i haftada 3 gün spor yaptığı belirlendi. Pandemide her iki kişiden biri hareket seviyesinin düştüğünü söylerken bu dönemde 100 kişiden 23'ü ortalama 5.3 kilo aldı.

CEO Can İkinci ve FutureBright Grup Kurucu Ortağı Akan Abdula, araştırma raporunu şu şekilde açıkladı:

"Zamanım yok diyoruz, yeterince hareket etmiyoruz. Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü spor aktiviteleriyle ilişkilendirirken 5'i hareket etmeyi yürüyüş olarak tanımlıyor. Gezmek, dolaşmak, ev işleri de hareket olarak tanımlanıyor. Türkiye'de her 10 kişiden 1'i kendisini 'çok hareketli' olarak, 5'i ise ''hareketli'' olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 50'si, kadınların yüzde 60'ı, annelerin ise yüzde 70'i 'hareketliyim' diyor."

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 75'İ SPOR YAPMIYOR

"Her 100 kişiden 15'i hareketlerini telefon uygulaması aracılığı ile takip ediyor. Günlük adım sayısı ortalaması 7 bin 720. Hareket etmeyenlerin en temel mazeretleri zaman olmaması ve yorgunluk. Sporun sağlığı desteklediğine inansak da 4 kişiden sadece 1'i spor yapıyor. Her 10 kişiden 8'i sağlıklı yaşam için spor yapılması gerektiğini belirtiyor. Kadın katılımcılar erkeklere göre sporu kilo verme ile daha fazla ilişkilendiriyor."

"Türkiye'nin yüzde 75'i spor yapmıyor. Her dört kişiden biri spor yaptığını belirtirken, spor yapılan ortalama gün sayısı haftada 3. Pandemide hareketsizlik arttı, Türkiye'de her 100 kişiden 23'ü ortalama 5.3 kilo aldı. Ankete katılanların yüzde 47'si pandemi döneminde hareketlerinin azaldığını belirtiyor. Pandemi araştırmadaki tüm yaş gruplarında hareketleri kısıtlamış ancak ileri yaş grubuna uygulanmış uzun dönemli yasaklar nedeniyle, bu kesimde hareketsizlik özellikle yüksek. Çalışan kesim en hareketli kitle olarak ortaya çıkıyor.

EN ÇOK 'KOŞU' ÖNE ÇIKIYOR

"Bu dönemde dışarıda yapılan temel aktiviteler olarak yürüyüş ve koşu öne çıkıyor. Evde yapılan sporlarda ise en fazla vücut egzersizleri tercih edilmiş. 25-34 yaş grubu vücut-kas egzersizlerine ağırlık verirken, kadınlar ve gençler pilates / yoga yapmaya yoğunlaşmış. Hareketli ve spor yapan kitlenin yarısı pandemi sonrasında daha fazla spor yapacağını söylüyor. Pandemiyle beraber her 3 kişiden 1'i beslenmesine dikkat ettiğini belirtiyor. Özellikle kadınlar (yüzde 34) ve spor yapanlar (yüzde 48) bu dönemde daha dikkatli beslenirken, halihazırda hareketsiz olan kitle (yüzde 21) beslenme konusunda daha dikkatsiz davrandığını belirtiyor."

"TÜRKİYE'Yİ HAREKETE DAVET EDİYORUZ"

Can İkinci, ''Hedefimiz toplumu spora teşvik ederek sporun bir yaşam tarzı olarak görülmesine katkıda bulunmak. Bu hedef doğrultusunda önemli bir araştırma gerçekleştirdik ve Türkiye'nin Hareket Haritasını çıkardık. Sporun sağlıkla ilişkisi kanıtlanmış bir gerçek. Araştırmalar düzenli spor yapan, hareketli insanların; spor yapmayan, hareketsiz kalan kişilere oranlara daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü gösteriyor. Haftada üç gün egzersiz yapmanın pek çok sağlık probleminin önlenmesinde etkili olduğu da biliniyor" diye konuştu.

İkinci, "Bu nedenle, pandemiyle birlikte toplumda spor bilincinin arttığını görmek bizim için mutluluk verici. Spora ilginin artmakta olduğunu hem kulüplerimize hem de etkinliklerimize katılımların artmasıyla da gözlemleyebiliyoruz. Bu bilincin tüm topluma yayılması ile daha çok kişinin sporu bir yaşam biçimi haline getireceğine inanıyoruz. Yaşam kalitemizi artırmak ve daha sağlıklı bir hayat için Türkiye'yi harekete davet ediyoruz'' dedi.

Akan Abdula ise, ''Türkiye'ye böyle bir araştırma kazandırdığımız için mutluyuz. Fiziksel aktivitenin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda olumlu etkilerini hepimiz biliyoruz. Hayatımızı olabildiğince aktif geçirmek, fiziksel aktivite ile daha fazla yarar sağlayıp, sağlığımızı korumak mümkün. Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar üzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri oldu. Sağlığımıza en çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bunun için de spor şart. Bu araştırmanın çıktılarının spora ilişkin farkındalığı artıracağına, herkese rehber olacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.