Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:41

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:41

50. yılına girecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni aday belirleme süreci 13 Kasım 2024 tarihi itibariyle sona erdi. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek ve tören Kanal D, Teve 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Törenin sunuculuğunu Cem Davran ile Çağla Şikel yapacak.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Jüri üyeleri her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı. Jüride sanat dünyasından Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon, Demet Sağıroğlu, Ebru Özkan, Nazlı Heptürk, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Damla Sönmez ve Büşra Pekin’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.