Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:42

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:42

Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa’nın ölümü yalnızca dini çevreleri değil, tüm dünyayı etkileyen önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Peki, Papa öldüğünde ne olur? Yeni papa ne zaman, nasıl seçilecek?

PAPA ÖLDÜĞÜNDE NE OLUR?

Papa’nın hayatını kaybettiği, Vatikan Devlet Sekreteryası değil, Kardinal Camerlengo tarafından resmen ilan edilir. Ölüm kesinleştikten sonra, Papa’ya ait yüzük kırılır ve Vatikan’ın resmi mührü geçici olarak durdurulur. Ardından dokuz günlük bir yas süreci olan Novemdiales başlatılır. Bu süreç boyunca Vatikan’da her gün özel ayinler ve anma törenleri düzenlenir. Papa’nın naaşı genellikle Aziz Petrus Bazilikası’na getirilir ve halkın ziyaretine açılır. Cenaze töreni ise devlet başkanlarının da katıldığı küresel önemde bir törene dönüşür.

YENİ PAPA NE ZAMAN SEÇİLECEK?

Papa'nın vefatının ardından 15 ila 20 gün içinde yeni Papa'nın seçilmesi gerekir. Bu süre, yas törenlerinin tamamlanmasının ardından başlar. Seçim süreci Konklav adı verilen kapalı bir oylama sistemiyle yürütülür.

KONKLAV NEDİR, YENİ PAPA NASIL SEÇİLECEK?

Konklav, Katolik Kilisesi'nin yeni Papa’yı seçmekle görevli olan 120 kardinalin gizli bir araya gelmesiyle başlar. Bu toplantılar Vatikan’daki Sistina Şapeli'nde yapılır ve dış dünyayla tamamen izole edilir.

Her kardinal, aday olabilecek diğer kardinaller arasından seçim yapar. Bir kişinin Papa seçilebilmesi için 3’te 2 çoğunluğun oyu gereklidir. Oylama her gün 2 sabah, 2 öğleden sonra olmak üzere günde 4 kez yapılabilir. Seçim tamamlandığında, Sistina Şapeli'nin bacasından beyaz duman çıkarılır bu, yeni Papa'nın seçildiği anlamına gelir. Eğer seçim başarısız olursa siyah duman çıkar.