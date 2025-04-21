Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:27

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:27

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti. Peki, Papa Francis kimdir, kaç yaşında? Papa neden öldü, hastalığı neydi?

PAPA FRANCIS KİMDİR?

Papa Francis, doğum adıyla Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelmiştir. Ailesi İtalyan kökenlidir; babası bir demir yolu işçisi, annesi ise ev hanımıydı.

Jorge Mario Bergoglio, eğitimine Buenos Aires’te başlamış, genç yaşta kimya teknikerliği eğitimi almıştır. Ancak 1958 yılında ruhban okuluna girerek Cizvit tarikatına katılmış ve teolojik eğitim almaya başlamıştır.

Felsefe ve ilahiyat alanlarında eğitim gören Bergoglio, 1969 yılında rahip olarak atanmıştır.

Daha sonra Cizvit eğitim sisteminde öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

1973 yılında Arjantin Cizvit Başrahibi olarak atandı ve bu görevi 6 yıl sürdürdü.

1992 yılında Buenos Aires yardımcı piskoposu, 1998'de ise Başpiskopos olarak görevlendirildi.

2001 yılında Papa II. John Paul tarafından Kardinal unvanı verildi.

13 Mart 2013 tarihinde, Papa XVI. Benedict’in istifasının ardından 266. Papa olarak seçildi. Papa Francis, bu unvanla tarihe Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı ve ilk Cizvit kökenli papası olarak geçti.

PAPALIK DÖNEMİNDE YER ALDIĞI PROJELER VE REFORMLAR

Papa Francis, görev süresi boyunca kilise içinde birçok önemli reforma imza atmıştır.

Yoksullukla Mücadele: Her fırsatta yoksullara destek verilmesi gerektiğini vurguladı, Vatikan’ın mali kaynaklarının bir kısmını sosyal projelere yönlendirdi.

Çevre Duyarlılığı: 2015 yılında yayımladığı Laudato Si' (Yeryüzüne Övgü) adlı çevre enciklikası, iklim kriziyle mücadeleye dikkat çeken en önemli metinlerden biri oldu.

Cinsel İstismar Skandallarıyla Mücadele: Kilise içinde yaşanan cinsel istismar olaylarına karşı daha şeffaf bir yönetim ve sorumluluk süreci başlattı.

LGBTİ+ Açılımı: Katolik Kilisesi'nin geleneksel tutumuna kıyasla daha kapsayıcı bir dil benimsedi. “Tanrı herkesin yanındadır” sözleriyle büyük yankı uyandırdı.

Vatikan Finans Reformu: Kilise içinde mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak için yeni denetim mekanizmaları getirdi.

PAPA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Papa, Türkiye saati ile 08.35'te yaşamını yitirdi.

Papa Francis, Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilmişti.