Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:49

Katolik dünyasının lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından Roma Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Papa seçimi ne zaman, nasıl seçilir? Konklav hangi tarihte?

PAPA SEÇİMİ NE ZAMAN?

Papa Francis'in ardından yeni Papa seçimi için kardinaller 7 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek Konklav'da yer alacak. Seçim günler sürebilir ya da çok kısa sürede tamamlanabilir.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLİR?

Yeni Papa belirlenene kadar vatikan Şehir Devleti'ni geçici olarak Camerlengo yönetir. Bu görev şu an Kardinal Kevin Farrell'de.

Papa'nın vefatının ardından en erken 15, en geç ise 20 gün içinde Konklav toplanır. Konklav, ''kilitli oda'' anlamına gelir. Bu toplantı dış dünyaya tamamen kapalı şekilde yapılır. En gizli ritüel olarak ifade edilebilir.

Seçimleri sadece Papa'nın atadığı en üst düzey ve 80 yaş altındaki Kardinaller Heyeti yapar. Bugün Kardinaller Heyetinde 135 üye yer alıyor.

Konklav'dan hemen önce ayin düzenlenerek Tanrı'dan rehber olması istenir ve ardından oy kullanacak kardinaller Sistina Şapeli'ne geçer. Seçmenler dışındakiler ''Herkes dışarı'' komutuyla Şapel dışına alınır, dışarıyle iletişim tamamen kesilir. Kardinaller yemin ederek oylamaya başlar.

Konklav'da kardinalle her gün en fazla dört defa gizli oylama yaparlar. Her oy turunda bir adayın, kardinallerin üçte ikisinin çoğunluğu sağlanana kadar süreç işler. Oylamaların hemen ardından oy pusulaları Şapel'deki sobada yakılır. Öte yandan bacadan çıkan dumanla seçim sonucunu bekleyenelere mesaj verilir. Duman siyahsa seçim henüz nihayete erdirilmedi, beyaz dumansa yeni Papa seçildi demektir. Özel bir madde ile duman rengi değiştirilir. Bu sırada Aziz Petrus Bazilikası’nın çanları da dumanı gözlemlemek isteyenle riçin çalar.

Seçimlerin bitmesiyle “Habemus Papam” ritüeli gerçekleştirilir. Ardından yeni Papa'nın adı duyurulur ve seçilen Papa balkona çıkarak kendini gösterir