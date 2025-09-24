ABD Başkanı Donald Trump, hamilelik döneminde parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanımının çocuklarda otizm riskini artırabileceğini iddia etti. Peki, Parasetamol nedir? Parasetamol ne için kullanılır?

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol (asetaminofen olarak da bilinir), analjezik (ağrı kesici) ve antipiretik (ateş düşürücü) etkiye sahip bir ilaçtır. Tablet, şurup, kapsül, fitil ve enjeksiyon formunda bulunur. Genellikle reçetesiz satılır ve kısa süreli kullanımda güvenli kabul edilir.

PARASETAMOL NE İÇİN KULLANILIR?

Baş ağrısı

Diş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Adet sancısı

Bel ve sırt ağrısı

Soğuk algınlığı ve grip kaynaklı ateş

gibi durumların tedavisinde yaygın olarak tercih edilir.

PARASETAMOL KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günlük doz, yetişkinlerde genellikle 4 gramı aşmamalıdır.

Alkol ile birlikte alınmamalıdır; çünkü karaciğer üzerinde ek yük oluşturur.

Karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

Çocuklarda doz mutlaka kilo ve yaşa göre ayarlanmalıdır.

PARASETAMOLÜN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Doğru dozda kullanıldığında genellikle güvenlidir. Ancak yüksek dozlarda karaciğer hasarı riski vardır. Nadiren de olsa alerjik reaksiyon, cilt döküntüsü ve mide bulantısı görülebilir.