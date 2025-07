Park Sung Hoon kimdir? Park Sung Hoon'un oynadığı diziler ve özel hayatı...

Squid Game’in 120 numaralı karakterini canlandıran oyuncu Sung Hoon Türk şarkıcı ve oyuncu olan Ayşe Akın'ın açıklamasıyla gündeme geldi.

PARK SUNG HOON KİMDİR?

İki ablası olan Park Sung-hoon evin en küçük çocuğu olarak 18 Şubat 1985'te Güney Kore'nin Gyeonggi Eyaletindeki Gwacheon'da doğdu. Babasının IMF krizi sonucu bankadaki işini kaybetmesi nedeniyle, aile maddi sıkıntılarla karşılaştı .Lise yıllarında gelecekteki kariyerini düşünmeye başladı. Bu, onu oyunculuk ve film alanında uzmanlaşmak üzere Dong-ah Medya ve Sanat Enstitüsü'ne kaydolmaya yöneltti.

PARK SUNG HOON'UN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine A Frozen Flower filminde küçük bir rolle başladı. Model Students adlı oyunlarla tanındı. Park, SBS'nin Three Days, Six Flying Dragons ve Don't Dare to Dream filmlerindeki yardımcı rolleriyle dikkat çekmeye başladı.

Gonjiam: Haunted Asylum ve My Only One filmleri aracılığıyla daha fazla popülerlik kazandı. Drama dizisi olan Memorials'da başrol olarak öne çıktı.

Park, son yıllarda The Glory ve Queen of Tears dizilerindeki kötü rolleriyle ve ayrıca Squid Game 2. sezonda transseksüel eski asker Cho Hyun-ju'yu canlandırmasıyla tanınıyor.

PARK SUNG HOON'UN ÖZEL HAYATI

Mart 2017'de Park Sung Hoon ve Ryu Hyun-kyung'la ilişkiye başladıklarını 5 Ağustos 2022'de çift, 6 yıllık birlikteliğini sonlandırdı.

Bugünlerde ise Türk şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın'ın yaptığı açıklamalarıyla anılıyor.