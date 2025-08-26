Partnerini en çok aldatan meslekler belli oldu

Aile Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan analizde, CEO'lar ve cerrahlar gibi üst düzey pozisyonlarda çalışan erkeklerin eşlerini aldatma oranı, diğer meslek gruplarına göre çok daha yüksek çıktı.

Araştırmacılar, işsiz erkeklerin de partnerlerine sadık kalmakta güçlük çektiğini vurguladı.

Genel Sosyal Araştırma (GSS) verilerini inceleyerek bu sonuca ulaşan araştırmacı Wendy Wang, yüksek statülü görevlerde bulunan erkeklerin yüzde 18’inin evlilikleri sırasında eşlerini aldattıklarını aktardı.

Öte yandan, 25 ila 54 yaş arasındaki işsiz erkeklerin yaklaşık beşte birinin partnerlerini aldattıkları belirtildi. Uzmanlar, işsiz ya da maddi olarak eşlerine bağımlı olan erkeklerin kendilerini yetersiz ve güvensiz hissettiklerini, bu duyguların da onları dışarıda bir tatmin arayışına yönlendirdiğini ifade etti.

KADINLAR DA ALDATIYOR

New York Post'ta yer alan habere göre, toplumda genellikle erkeklerin aldattığı düşünülse de, kadınlar da bu davranıştan muaf değil. GSS verileri, kadınların yüzde 14’ünün partnerlerini aldattığını ortaya koydu.

Ancak burada dikkat çeken bir fark var: Kadınlar arasında, düşük prestijli işlerde çalışanların (yüzde 21), daha yüksek statülü pozisyonlarda çalışanlara (yüzde 9) göre aldatma oranı daha yüksek. Yani erkeklerde gözlenen durumun tam tersi söz konusu.

ALDATAN ERKEK DAVRANIŞLARI

Ruh sağlığı uzmanı Madeline Smith, erkeklerin aldattığını gösteren bazı işaretleri paylaştı.

En önemli uyarılardan biri, telefonunu sürekli saklaması.

Smith, Daily Mail için kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:

''Partneriniz, telefonunun ekranını devamlı gizliyorsa dikkatli olun. Küçük bir detay sanılabilir ama görmenizi istemediği bir şey olduğu açıktır. İnsanlar 'telefon özel olmalı' dese de ben bunu saçma buluyorum.''

Diğer bir işaret ise sosyal medyada sizinle ilgili hiçbir paylaşım yapmaması.

Uzman isim, “Partneriniz nadiren sosyal medya kullansa bile, en azından profil fotoğrafında yer almanız gerekir. Aksi takdirde ilişkiye yeterince bağlı değildir" dedi.

Smith'in son uyarısı ise konum paylaşımı yönünde oldu:

“Günümüzde konum paylaşımı oldukça normal hale geldi. Ancak danışanlarımdan sıkça duyduğum cümle şu: ‘Eşimin konumu sık sık kapanıyor ve buna bir açıklama getirmiyor.' Aldatanlar genellikle konum paylaşmak istemez ama partnerlerinden bunu bekler. Bu da bir diğer büyük kırmızı bayraktır.”