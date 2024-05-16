Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:42

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:42

Narsizm, kişinin kendine olan sevgisini ifade eden bir terimdir. Ancak narsistik kişilik bozukluğu, sürekli başkalarını manipüle etme, kendi önemini sürekli vurgulama, empati eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterir. Narsistik kişilik bozukluğu, psikolojide davranış bozuklukları altında incelenir ve kişinin hem kendisine, hem de çevresine zarar veren bir durumdur. Peki, partnerinizin narsist olduğunu nasıl anlarsınız? İşte partnerinizden uzaklaşmanızı gerektiren 7 işaret...

PARTNERİNİZDEN UZAKLAŞMANIZI GEREKTİREN 7 İŞARET

1. Mükemmeliyetçilik:

Mükemmeliyetçilik, işlerimizi motive etmek için faydalı olabilir, ancak takıntılı bir mükemmeliyetçilik zararlı olabilir. Bir narsist için her şeyin mükemmel olması beklenir, hem kendisi hem çevresindekiler için. Bu tür imkansız beklentilerin karşılanamaması, narsisti sonsuz bir tatminsizliğe sürükleyebilir.

2. Kontrol etme ihtiyacı:

Narsistler genellikle her konuda en iyi bildiklerini düşündükleri için, kontrolün ellerinde olmasını tercih ederler. Onlar için hayattaki diğer insanlar, sadece yardımcı oyuncular veya figüranlardır; her şeyi kontrol etme arzusuyla hareket ederler.

3. Kendini üstün görme:

Özgüven sağlıklı bir kavramken, kendini üstün görme ise farklı bir durumdur. Kendini üstün gören kişiler, sürekli olarak diğer insanlardan daha iyi, daha haklı olduklarını düşünürler ve her şeyin kendi istedikleri şekilde yapılmasını beklerler.

4. Empati yoksunluğu:

Narsistler genellikle dikkatleri kendi üzerlerinde olduğu için başka insanların ne düşündüğünü veya ne hissettiğini düşünmeye eğilmezler. Empati yeteneklerinden yoksun olan narsistler, diğerlerinin de kendileri gibi düşünmesi ve hissetmesi gerektiğini düşünürler.

5. İlgi ve onaylanmaya aşırı ihtiyaç:

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler sürekli olarak ilgi çekmek ve onaylanmak isterler. Onay ve ilgi sözcükleri duysalar bile, bu onlar için yeterli olmaz. Çevrelerinde sürekli olarak ilginin kendilerinde olmasını isterken, tek bir konuda bile defalarca onay arayabilir ve onaylanmadıklarında rahatsız edici davranışlar sergileyebilirler.

6. Sorumsuzluk:

Sorumluluk almama hali de narsistik kişilik bozukluğunun belirgin işaretlerindendir. Narsistler genellikle her şeyi kontrol etmek isterler ancak işler yanlış gittiğinde sorumluluk almaktan kaçınırlar. Onlar için bir şeyler ters gittiğinde, hatanın kendilerinden değil başkalarından kaynaklandığını düşünme eğilimindedirler. Hatta kendi planlarının istedikleri gibi gitmediğinde bile başkalarını suçlama eğiliminde olabilirler.

7. Sınırları bilememe:

Birçok insan karşısındakinin sınırlarına saygı duymayı bilemez, ancak narsistler için bu durum temel bir özelliktir. Narsistler, kendi sınırlarının nerede bittiğini ve başkalarının sınırlarının nerede başladığını asla kestiremezler. Onlar için her şey kendi kontrolünde ve mülkiyetindedir, tıpkı 2 yaşındaki bir çocuğun düşündüğü gibi.