Pasaportunu yenilemek isterken vatansız kalan doktor: Siavash Sobhani

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:35

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:35

Uzun süredir Kuzey Virginia'da yaşayan ve saygın bir doktor olan Siavash Sobhani, 61 yaşında ABD vatandaşlığından çıkarıldı.

Washington Post'a verdiği demeçte, yeni pasaport başvurusunun ardından Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan babasının İran Büyükelçiliği'nde diplomat olduğunu ve kendisine vatandaşlık verilmemesi gerektiğini belirten bir mektup aldığını söyledi.

Mektupta, diplomatik dokunulmazlıktan yararlanan ebeveynlerin ABD'de doğan çocuklarının otomatik olarak ABD vatandaşı olmayacağı belirtiliyor. Sobhani'nin doğduğu sırada ABD'nin yargı yetkisi dışında diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu ve bu nedenle vatandaşlık alamadığı belirtildi. Mektup Sobhani'yi yasal daimi ikamet başvurusunda bulunabileceği bir internet sitesine yönlendirdi.

Ancak bu, Sobhani'nin otuz yılı aşkın hekimlik mesleğinde bu sorunla ilk kez karşılaştı. Yakın zamanda 62 yaşına giren Siavash Sobhani emekli olmayı düşünmeye başlamıştı. O ve eşi, ev satın alabilecekleri bir mahalle bulmak için bir yıl boyunca dünyayı dolaşmaya niyetliydi.

Virginia'nın 11. kongre bölgesini temsil eden kongre üyesi Gerald Edward Connolly, Sobhani'nin mektubunun ardından ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ile yazıştı. Siavash Sobhani'nin geleceği belirsiz çünkü İran rejimine karşı konuştu ve bu nedenle orada güvenli bir şekilde yaşayamıyor.

HAYMATLOS NEDİR?

Vatansızlık veya yurtsuzluk, hiçbir devletle vatandaşlık bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Haymatlos denmektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği; 2014'ün sonunda 77 ülkede toplam 3,5 milyon vatansız statüsünde insan yaşadığını ve tüm dünyadaki insanlarla birlikte bu sayının 10 milyondan fazla olduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştır

BAZI VATANSIZ KİŞİLER:

Adolf Hitler (1925-1932)

Albert Einstein (1896-1901)

Anne Frank (1941-1945)

Friedrich Nietzsche (1869-1900)

Karl Marx (1848-Ölene kadar)

Usame bin Ladin (1994-2011)