Havaların değişimiyle birlikte yurttaşların pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne demek?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2025?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir.

PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA OLUR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.