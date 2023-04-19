Patatesleri ziyan etmeyin! Böyle kızartın. Ne dibine yapışıyor ne yağ çekiyor..

Yayınlanma: 19.04.2023 - 23:57

Güncelleme: 19.04.2023 - 23:57

Çıtır çıtır patates kızartması yapmanızı sağlayacak harika bir tüyo var. Kızartma tavanızın asla dibi tutmayacak. Çıtır çıtır patates kızartması yapabileceksiniz.

Bu teknikle yapılan patates kızartması üstelik yağ da çekmeyecek! İşte bilmeniz gereken her şey...

Malzeme listesi:

3-4 orta boy patates

1

5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

Tuz

Sıvı yağ



Evde çıtır çıtır patates kızartması tarifi adım adım yapılışı





Patatesleri soyun, yıkayın. Güzelce kurulayın ve ince dilimler halinde doğrayın.





Patatesler soyulup yıkanır. İyice kurulanıp ince dilimler halinde doğranır.





Üzerine un, nişasta, tuz ve kabartma tozu ekleyin ve güzelce harmanlayın.

Harmanladığınız patatesleri kızgın yağa atın.





Ara sıra karıştırın.





Kızarınca servis tabağına alın.





Eğer baharatlı tercih ederseniz iyice karıştırdığınız baharat malzemelerini kızarttığınız patateslerin üzerine serpin. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Patateslerin çıtır çıtır olması için patatesleri dilimledikten sonra buzlu suda bekletebilirsiniz. Patatesleri kuruladıktan sonra mutlaka kâğıt havluda bekletin. Yağ çok kızgın olmalıdır.

Fotoğraflar: Tarifsiteniz.com

Tarif: elele.com.tr