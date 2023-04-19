Patatesleri ziyan etmeyin! Böyle kızartın. Ne dibine yapışıyor ne yağ çekiyor..
Çıtır çıtır patates kızartması yapmaya ne dersiniz? Patatesleri ziyan etmeden kızartmanızı sağlayacak tüyo! Çıtır çıtır patatesler artık imkansız değil.
Çıtır çıtır patates kızartması yapmanızı sağlayacak harika bir tüyo var. Kızartma tavanızın asla dibi tutmayacak. Çıtır çıtır patates kızartması yapabileceksiniz.
Bu teknikle yapılan patates kızartması üstelik yağ da çekmeyecek! İşte bilmeniz gereken her şey...
Malzeme listesi:
- 3-4 orta boy patates
- 1
- 5 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- 1 paket kabartma tozu
- Tuz
- Sıvı yağ
Evde çıtır çıtır patates kızartması tarifi adım adım yapılışı
Patatesleri soyun, yıkayın. Güzelce kurulayın ve ince dilimler halinde doğrayın.
Patatesler soyulup yıkanır. İyice kurulanıp ince dilimler halinde doğranır.
Üzerine un, nişasta, tuz ve kabartma tozu ekleyin ve güzelce harmanlayın.
Harmanladığınız patatesleri kızgın yağa atın.
Ara sıra karıştırın.
Kızarınca servis tabağına alın.
Eğer baharatlı tercih ederseniz iyice karıştırdığınız baharat malzemelerini kızarttığınız patateslerin üzerine serpin. Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI
Patateslerin çıtır çıtır olması için patatesleri dilimledikten sonra buzlu suda bekletebilirsiniz. Patatesleri kuruladıktan sonra mutlaka kâğıt havluda bekletin. Yağ çok kızgın olmalıdır.
Fotoğraflar: Tarifsiteniz.com
Tarif: elele.com.tr
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Organize ‘cennet’ aldatması
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Cüneyt Özdemir'den çarpıcı Serdar Akinan yorumu
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Thodex vurguncusu Özer Türkiye'ye getiriliyor
- Mauro Icardi'de işlem tamam!