Patnos'ta hasat başladı: Bölgenin geçim kaynağı! Verim yüksek...

18.10.2025 12:30:00
İHA
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Yalçınkaya Köyü’nde, bölge ekonomisi ve üretici gelirine önemli katkı sağlayan lahana hasadı bu yıl da bereketli bir şekilde başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarda başlayan hasat, üreticilerin yoğun emeğiyle devam ederken, bu yılki verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu gözlendi. Yalçınkaya Köyü’nde uzun yıllardır süregelen lahana üretiminin, hem yöre halkının geçim kaynağı hem de bölge tarımının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

İncelemeler sırasında üreticilerle sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Patnos’un tarımsal potansiyeline vurgu yaparak, "İlçemizin bereketli topraklarında her yıl farklı ürünlerde önemli üretim başarıları elde ediliyor. Lahana üretimi de bunlardan biri. Çiftçilerimizin emeği, alın teri ve devletimizin tarıma verdiği desteklerle bu başarı daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

 

