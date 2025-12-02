Pelin Akil'den maç isyanı: 'Çalışan anne babalar nasıl yetişecek?'

Oyuncu Pelin Akil, dün akşam oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi nedeniyle ikiz kızlarının okulunda derslerin erken bitirilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Olası trafik yoğunluğu gerekçesiyle yapılan uygulamaya isyan eden Akil, çalışan ebeveynlerin zor durumda kaldığını vurguladı.

Derbi nedeniyle okulların erken paydos edilmesini garip bulduğunu belirten Akil, “Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.





Pelin Akil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe’den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı. Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır.”

Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.