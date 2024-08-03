Pelin Batu: Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Tarihçi Pelin Batu, çocuğuna koyduğu 'Rafael' ismi nedeni ile sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Batu, o tepkilere yönelik açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:19
Pelin Batu: Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz
Abone Ol google-news

Çocuğuna verdiği isimle tartışma konusu olan Pelin Batu, eleştirilere karşı cevap verdi.

Batu, "Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz" ifadelerini kullandı.

Batu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor.  1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz."



pelin batu haberleri Rafael haberleri isim haberleri

İlgili Haberler

Pelin Batu anne oldu

Pelin Batu anne oldu
Pelin Batu ile Macit Bitargil Roma'da evlendi

Pelin Batu ile Macit Bitargil Roma'da evlendi
Pelin Batu referandumda vereceği oyu gözyaşları içinde açıkladı

Pelin Batu referandumda vereceği oyu gözyaşları içinde açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler