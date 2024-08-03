Pelin Batu: Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:19

Güncelleme: 03.08.2024 - 18:19

Çocuğuna verdiği isimle tartışma konusu olan Pelin Batu, eleştirilere karşı cevap verdi.

Batu, "Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz" ifadelerini kullandı.

Batu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. 1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz."

Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. 1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz. — Pelin Batu (@pelinbatutr) August 3, 2024



