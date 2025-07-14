Yaklaşık 2 yıldır Selin Yağcıoğlu ile birlikte olan ancak geçtiğimiz Nisan ayında yolları ayırma kararı alan iş insanı Allan Hakko yeni sevgilisi oyuncu Pelin Uluksar ile tatile çıktı. Peki, Pelin Uluksar kimdir? Pelin Uluksar nereli, kaç yaşında? Pelin Uluksar'ın oynadığı dizi ve filmler...

PELİN ULUKSAR KİMDİR?

20 Nisan 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren bale ve resim dersleri ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında şan eğitimi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve diksiyon eğitimleri aldı. Yeditepe Üniversitesi'nde burslu olarak tiyatro eğitimine devam etti. 2016 yılında başlayan ve iki sezon devam eden No: 309 dizisinde 65 bölüm rol almıştır.

Şimdiye dek birçok dizide rol alan Pelin Uluksar, 2018 yılında Bir Deli Rüzgâr dizisinde Melis Rengin karakterini canlandırdı. 2021 yılında üç dizide oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

PELİN ULUKSAR'IN FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

Ben Bu Cihana Sığmazam (2022)

7 Melek (2022)

Benim Hayatım (2021)

Küçük Yalanlar (2021)

Sen Çal Kapımı (2021)

Akrep (2020)

Vuslat (2019)

Bir Deli Rüzgar (2018)

No: 309 (2016-2017)