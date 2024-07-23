Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:54

Güncelleme: 23.07.2024 - 20:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde hizmet veriyor. Bu lokantalar, lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Peki, Pendik Kent Lokantası nerede? Pendik Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir? İşte, ayrıntılar...

PENDİK KENT LOKANTASI NEREDE?

Adres:

BATI MAHALLESİ, SABRİ TAŞKIN CADDESİ. NO:19/A PENDİK /İSTANBUL

İletişim:

444 10 34

PENDİK KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Çalışma saatleri:

Hafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

PENDİK KENT LOKANTASI FİYAT LİSTESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, tatlı seçenekleri ise 14 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İçecekler ise 12 TL'den temin edilebiliyor.