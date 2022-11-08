Perre Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif: Tam 1800 yıllık...

08 Kasım 2022 Salı, 13:40

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taş ocağı, yapılacak canlandırmalarla turizme kazandırılacak.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Perre Antik Kenti'nde Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001'de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki etabı devam ediyor.

Roma Dönemi'nin izlerini taşıyan antik kentteki kazılarda, bölgedeki yapılarda kullanılan blok taşların üretildiği, 3 dönümlük alana yayılan taş ocağı tespit edildi.

"TAŞ OCAĞINDA CANLANDIRMA YAPACAĞIZ"

1800 yıllık olduğu belirlenen ocakta incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kazı alanlarını detaylandırdıklarını ifade eden Çuhadar, "Taş ocağı gibi bazı yeni yerler keşfedildi. Bazı yerlerde kayalardaki taş kesimlerinin yarı kaldığını görüyoruz. GAP İdaresi ve İl Özel İdaremizin katkılarıyla buradaki taş ocağında canlandırma yapacağız. Taş nasıl kesiliyor, nasıl çıkarılıyor ve hayvanlar tarafından nasıl taşınıyor canlandıracağız" dedi.

"YENİ ALANLARI DÜNYA TURİZMİNE AÇACAĞIZ"

Kazı çalışmalarında her gün yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Vali Çuhadar, "Kent mimarilerinde taş çok önemli, çok kullanılmış. Bu ocaklar da taşın üretildiği yerler. Her geçen yıl burası gün yüzüne çıkıyor, yeni alanları dünya turizmine açacağız" diye konuştu.

Perre Antik Kenti'nin önemini vurgulayan Çuhadar, şöyle devam etti:

"Perre Antik Kenti'ni uzmanlar Efes'e benzetiyor. Bizler de Perre'yi 'Doğu'nun Efes'i' olarak adlandırıyoruz. Burayı açığa çıkardığımızda, ayağa kaldırdığımızda bu ticaret şehrinin ihtişamını, zenginliğini ve mükemmel bir şehir formu ortaya çıkaracağız."

ANTİK DÖNEMİN ÖZEL BİR TAŞ OCAĞI

Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Mehmet Alkan da kazı çalışmalarında 3 dönümlük taş ocağı bulduklarını hatırlattı.

Antik dönemin çok özel bir taş ocağını ortaya çıkardıklarını ifade eden Alkan, "Taş ocağında hala günümüze kesilerek yarıda bırakılmış taşlar mevcut. Antik dönemde belki Perre Antik Kenti'nin yürüme yolunun, özellikle merdivenli yolun taş kesiminin burada yapılıp oraya götürüldüğü tahmin edilmektedir. Perre Antik Kenti önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri kente davet eden Alkan, "Yaklaşık 3 dönümlük bir alan ve taş ocağı olarak kullanılıyor, hala günümüzde taş kesim yerleri belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca burada büyük devasa taş ocağındaki taşların da Perre şehrinde kullanıldığını düşünüyoruz. Herkesi buraya bu harika yeri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.