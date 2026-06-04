Persepolis'in yazarı Marjane Satrapi hayatını kaybetti

"Persepolis" adlı grafik romanı ve 2007’de sinemaya uyarlanan aynı adlı filmiyle tanınan yazar ve çizer Marjane Satrapi, 56 yaşında Paris’te yaşamını yitirdi.

İran'da doğup Viyana'da eğitim gören, Fransa'da yaşayan ve esasen illüstrasyon sanatçısı olan Marjane Satrapi’nin ailesi ve arkadaşları, ölüm haberini duyurdu.

Yakınlarının yayımladığı basın açıklamasında, "Marjane Satrapi, eşi ve hayatının aşkı Mattias Ripa’nın ölümünden biraz fazla bir yıl sonra, kederden hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Yapımcı, oyuncu ve senarist Mattias Ripa ise, 8 Nisan 2025’te yaşamını yitirmişti.

MARJANE SATRAPİ KİMDİR?

1969’da İran’ın kuzeyindeki Reşt kentinde doğan Satrapi, 1994 yılında Fransa’ya yerleşti ve 2006’da Fransız vatandaşlığına geçti.

İran’daki 1979 devriminden sonra uygulanan dini yönetim ve sosyal kısıtlamalar altında geçen çocukluğunu anlatan 'Persepolis', Satrapi’nin en bilinen eseri olarak öne çıkmıştı. Eser, ailesi tarafından Avrupa’ya gönderilmesiyle başlayan sürgün hayatını da konu alıyordu.