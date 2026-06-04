"Persepolis" adlı grafik romanı ve 2007’de sinemaya uyarlanan aynı adlı filmiyle tanınan yazar ve çizer Marjane Satrapi, 56 yaşında Paris’te yaşamını yitirdi. Peki, Marjane Satrapi kimdir? Marjane Satrapi neden öldü? Marjane Satrapi filmleri

MARJANE SATRAPİ KİMDİR?

Marjane Satrapi, 22 Kasım 1969 yılında İran'da İslam Cumhuriyeti devriminden önceki komünist ve sosyalist faaliyetlere karışmış bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Oradaki Fransız okuluna gitti ve okul yıllarında Şah'ın düşüşü, Humeyni rejimi ve İran-Irak Savaşı'nın ilk yılları gibi önemli politik olaylara tanıklık etti.

1983'te, 14 yaşındayken ailesi tarafından rejimin baskısında yaşamaması için Viyana'ya gönderildi. Daha sonra film haline de getirilen otobiyografik romanı Persepolis'e göre, lise yıllarında orada yaşadı ve üniversite eğitimi için İran'a geri döndü. Burada 21 yaşında evleneceği Rıza'yla tanıştı, 1 yıl evli kaldıktan sonra boşandılar. Daha sonra Tahran Azad Üniversitesi'nde Görsel İletişim bölümünü bitirdi ve Strazburg, Fransa'ya taşındı.

Satrapi İranlı muhaliflerin Avrupa’ya alınmasını engelleyen vize politikaları nedeniyle Fransa’nın geçen yıl kendisine layık gördüğü Légion d’honneur nişanını reddetti.

Satrapi’nin İran İslam Devrimi’nin gölgesinde geçen çocukluğunu ve gençliğini anlattığı Persepolis filmi, 2007’de Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü kazanmıştı.

MARJANE SATRAPİ NEDEN ÖLDÜ?

‘Persepolis’ adlı çizgiromanıyla tanınan İranlı sanatçı Marjane Satrapi 56 yaşında hayatını kaybetti.

France 24’ün aktardığına göre ailesi Satrapi’nin, eşi Mattias Ripa’nın ölümünü kaldıramadığını söyledi.

İsveçli yapımcı Ripa geçen yıl 8 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Çizerin son dönemki Instagram gönderileri de eşinin ölümüyle ilişkiliydi.

MARJANE SATRAPİ FİLMLERİ

2007 Persepolis

2011 Chicken with Plums

2012 Gang of the Jotas

2014 The Voices

2019 Radioactive