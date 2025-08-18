Pınar Altuğ 'öldü' iddialarına sert çıkıştı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada hakkında yayılan asılsız “trafik kazasında öldü” haberlerine sert tepki gösterdi.

TikTok’ta yayın yapan bir magazin sayfasının, Altuğ’un trafik kazasında hayatını kaybettiği yönünde paylaştığı içerik kısa sürede yayılırken, oyuncunun yakın çevresi ve sevenleri büyük endişe yaşadı.

Telefonlarının susmadığını belirten Altuğ, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iddiaları yalanladı:

“ALDIĞIM TELEFONUN HADDİ HESABI YOK”



“Ben gayet iyiyim, gördüğünüz gibi son derece sağlıklıyım. TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim, dünden beri arıyor. Böyle bir şeyin nasıl eğlenceli bulunabileceğini ya da ardındaki fikri anlamıyorum. Ancak haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımdan hiç endişeleri olmasın.”

Altuğ, kendisini merak edenlere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ben gayet iyiyim. Ailemle tatilime devam ediyorum. Çok yakın zamanda da işimin başında olacağım. Görüşmek üzere.”