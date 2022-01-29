Pınar Altuğ'dan açıklama: Çocuklar Duymasın yeniden mi başlıyor?
Oyuncu Pınar Altuğ, bir zamanların çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
Bir dönemin çok izlenen Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncusu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden dizinin 20. yılı için paylaşımda bulunmuştu.
Ailesiyle birlikte görüntülenen ünlü oyuncu Pınar Altuğ diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Paylaşımı sonrası 'Hüzünlendiniz mi?' sorusuna ilişkin yanıt veren Altuğ, "Hayır hüzünlenmedim, tam tersine çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum, içerisinde olmaktan çok keyif aldığım bir proje. Yirminci senesinde kutlamak yakışırdı. Bu tür görevler benim; kutlamaları, tarihleri akılda tutan benim. Birol (Güven) diziyle alakalı bir şey soracaksa beni arayıp soruyor arşive açıp bakmaktansa" dedi.
DİZİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Pınar Altuğ, dizinin tekrar yayınlanmasıyla ilgili sorulan soruya ise "Şu an için böyle bir şey yok ama neden olmasın? 'Olmaz' demiyorum ama, her şey oluyor. Biz şu anda bir korku filmi izliyor gibiyiz, kim derdi ki şu maskeleri suratımıza takıp iki senedir sokaklarda gezeceğiz?" diye cevap verdi.
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