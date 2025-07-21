Pınar Deniz'den Ayşe Barım kararı: Menajerlik şirketinden ayrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, temsilciliğini üstlenen ajansla yollarını ayırdı.

İSMİ VE FOTOĞRAFI SİTEDEN KALDIRILDI

ID İletişim’in resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle Pınar Deniz’in ismi ve fotoğrafları listeden çıkarıldı. Ajansın Instagram hesabı da oyuncuyu takipten çıkardı. Benzer şekilde Pınar Deniz de ID İletişim’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

YENİ BİR AJANSLA ANLAŞTI

Pınar Deniz’in ID İletişim’den ayrılmasının ardından başka bir menajerlik şirketiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Oyuncunun kariyerine yeni ajansıyla devam edeceği bildirildi.