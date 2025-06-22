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Pınar Deniz'den oğlu Fikret Hakan ile yeni poz

Pınar Deniz'den oğlu Fikret Hakan ile yeni poz

22.06.2025 17:28:00
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Haber Merkezi
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Pınar Deniz'den oğlu Fikret Hakan ile yeni poz

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 31 Mart'ta dünyaya gelen oğulları Fikret Hakan’ın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı. Anne oğulun samimi pozu, takipçilerden büyük beğeni topladı.

Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturan ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evliliklerinin ardından kısa sürede bebek müjdesi vermişti.

Gözlerden uzak bir aşk yaşamayı tercih eden çift, 31 Mart’ta ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. İkili, oğullarına “Fikret Hakan” adını verdi.

MİNİK OĞLUYLA PAYLAŞTI

Şimdilerde oğluyla vakit geçiren Pınar Deniz, minik Fikret Hakan’la çekilen bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Anne-oğulun pozu, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


FİKRET HAKAN'IN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta Babalar Günü için yaptığı paylaşımda ise eşi Kaan Yıldırım ve oğullarının birlikte olduğu karelere yer verdi. Bu fotoğraflarla birlikte, Fikret Hakan’ın yüzü de ilk kez kamuoyuna gösterilmiş oldu.


Minik Fikret Hakan’ın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar “Aynı babası”, bazıları ise “Tıpkı annesi” yorumlarını yaptı.

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