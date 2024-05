Pınar Deniz evlilik iddialarına yanıt verdi: 'Her an her şey olabilir'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:59

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:59

Pınar Deniz, Cannes sahillerini SHOW TV’nin 'Pazar Sürprizi' programıyla birlikte gezdi ve Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Üçüncü kez Cannes’a geldiğini söyleyen Pınar Deniz, şehrin sahilini ilk kez bu kadar gezdiğini belirtirken hayallerinden birini de anlattı. Cannes Film Festivali’ne oynadığı bir filmle gelmenin hayallerini kuran Pınar Deniz; "En çok istediğim şeylerden biri gelecek yıllarda Cannes’da bir filmimle olmak ve burada ödül almak. Merve Dizdar ödülü alınca çok mutlu olmuştum ve aynını kendim için de manifestledim" dedi.



Pek çok biyografik filmde adı geçen Pınar Deniz, Esengül’ün hayatını oynayacağı iddiasına "Esengül için teklif gelmedi ama çekilecek pek çok biyografik hikâye olduğunu biliyorum" dedi.

DOĞALLIK TAKINTISI

Estetik operasyonlarla ilgili gündeme de değinen Pınar Deniz; bu konuda şunları söyledi:

"Doğallık takıntım var. Bugüne kadar ne kaşımı aldırdım, ne de saçımı boyattım. Bir oyuncu olarak bütün malzemem yüzünde ve bunun kaybetmeyi istemem. O yüzden estetik yaptırmayı düşünmedim. Dileyen dilediğini yaptırabilir, ilerde belki ben de yaptırabilirim."



KAAN YILDIRIM İLE EVLİLİK İDDİALARI

Pınar Deniz, 6 Ağustos 2023’te yaptığı bir paylaşımıyla ilgili olarak, "O paylaşım evlilik teklifi olarak yorumlandı ama evlilik teklifine özel bir paylaşım değildi. Çok mutlu ve yüksek olduğum bir günü paylaştım. Sosyal medyada her aklıma eseni paylaşıyorum, belki de öyle yapmamalıyım. Ama 6 Ağustos’ta Londra’da evlenme teklifi aldığım doğru" dedi.

Pınar Deniz, bu yaz Kaan Yıldırım ile evleneceği iddiasını şöyle açıklık getirdi:

"Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir."