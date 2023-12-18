ÇGHB 2'de Pınar Deniz'e göndermeli skeç tepki çekti: Oyunculardan açıklama geldi

Star TV’de yayınlanan komedi programında “Çok Güzel Hareketler 2”deki ödül töreni skeci sosyal medyada tepki çekti, canlandıran oyuncu Ebru Yücel ve yazar ekibinden Atakan Çelik açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:02
ÇGHB 2'de Pınar Deniz'e göndermeli skeç tepki çekti: Oyunculardan açıklama geldi
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Televizyon programı "Çok Güzel Hareketler 2" içinde gerçekleştirilen Altın Baza Ödül Töreni skecinde, Ebru Yücel'in canlandırdığı Feri Solmuş karakterinin kıyafetinin, daha önce ödül kazanan Pınar Deniz'in giydiği kıyafetle benzer olması tartışmalara neden oldu. Skeçte, sunucunun "Hak etmiyorsunuz ama ödülü yine de size veriyoruz" ifadesi, izleyicilerden tepki çekti.

Ebru Yücel'in hayranları, bu durumu hoş karşılamazken, yapılan benzetmenin ardından gelen tepkiler üzerine Yücel, "Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi ama beni ona benzetmeniz gurur verir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Skecin yazarlarından Atakan Çelik ise yapılan benzetmenin hayal ürünü olduğunu vurgulayarak, sektördeki herkesin emeğine saygı duyduklarını belirtti. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar; Bu hafta yazarlarından biri olduğum Altın Baza Ödül Töreni skecinde, Ebru için yarattığımız hayali karaktere çok değerli Pınar Deniz yakıştırması yapılmış. Karakter ve ödül tamamen hayal ürünü elbette. Saç ve kostümden benzemiş sanırım. Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz… 2 defa Altın Kelebek ödülü almış bir ekip olarak ödül alan, aday olan, organizasyonu düzenleyen kişi veya kurumlara asla bir saygısızlığımız söz konusu olamaz. Tüm çabamız yüzlerde bir tebessüm, akıllarda güzel bir anı bırakmaktır. Sevgiler…"


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