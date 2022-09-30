Pinhani’nin Edirne konseri iptal edildi!
Alternatif rock türünde müzik yapan Pinhani grubunun, bugün Edirne'de yapılması planlanan konseri iptal edildi.
Alternatif rock türünde müzik yapan Pinhani grubunun, bugün Edirne'de yapılması planlanan konseri iptal edildi.
Pinhani grubu, konserin iptal edildiğini resmi Instagram hesapları üzerinden duyurdu. Grubun yaptığı açıklamada, "Konserimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle gerçekleştirilemeyecektir. Organizasyonun iptal ya da erteleme açıklaması yapmasını bekliyoruz" denildi.
Pinhani tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
- Edirne'de bugün yapılacak konserimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle bugün gerçekleştirilemeyecektir.
- Organizasyonun iptal ya da erteleme açıklaması yapmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz. Maalesef yine bu koşullarda bilet alan dinleyici mağdur oldu...
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