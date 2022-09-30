Pinhani’nin Edirne konseri iptal edildi!

30 Eylül 2022 Cuma, 20:47

Alternatif rock türünde müzik yapan Pinhani grubunun, bugün Edirne'de yapılması planlanan konseri iptal edildi.

Pinhani grubu, konserin iptal edildiğini resmi Instagram hesapları üzerinden duyurdu. Grubun yaptığı açıklamada, "Konserimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle gerçekleştirilemeyecektir. Organizasyonun iptal ya da erteleme açıklaması yapmasını bekliyoruz" denildi.

Pinhani tarafından yapılan açıklama şu şekilde: