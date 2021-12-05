Pizza hamuruna jilet koyan kişiye hapis cezası
ABD’de, süpermarketlerde satılan pizza hamurlarına jilet koyan kişi dört yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Nicholas Mitchell'ın yaptığı akıl almaz olay Ekim 2020’de, Maine eyaletinin Saco kentindeki 'Hannaford Supermarkets' zincirinin şubesinden satın aldığı pizza hamuru üreticisinin ürününden jilet çıkan bir müşterinin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Micthell haziran ayında suçlu bulumuştu. 10 yıla kadar hapsi istenmişti. İnceleme sonucunda marketteki başka ürünlerde jilet bulunmuş, firmanın ürünleri raflardan kaldırılmış, kimseye bir şey olmamıştı.
230 BİN DOLAR ÖDEYECEK
Diken'in aktardığına göre, ‘It’ll Be Pizza’ adlı, süpermarketlere pizza hamuru satan firmanın eski çalışanı Mitchell’in temyize gitmeyeceği, hapis cezasının yanı sıra mahkeme sürecinde yaptığı anlaşma gereğince ürünlerine jilet koyduğu ‘Hannaford Supermarkets’a 230 bin dolar (3,15 milyon lira) ödeyeceği belirtildi.
Yerel basın, Mitchell’in kuaför olan kız arkadaşının pandemi nedeniyle çalışamadığını, bir suça karışıp tutuklandığını, onunla yaşayan Mitchell’in de otomobilinde yatmaya başladığını ve bu sürecin sonunda işinden kovulduğunu yazdı.
Karar duruşmasında ağlayan Mitchell’in kendisini kovdukları için pizza hamuru üreten eski işyerine zarar vermek istediğini söylediği belirtildi.
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