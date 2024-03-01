Plankton nedir? Plankton neden olur?

Zaman zaman denizlerde plankton artışı gözleniyor. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler. Peki, Plankton nedir? Plankton neden olur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:43
Plankton nedir? Plankton neden olur?
Abone Ol google-news

Denizlerde yaşanana renk değişiminin ardından sosyal medyada en fazla araştırılan konulardan biri planktonlar oldu. Peki, Plankton nedir? Plankton neden olur?

PLANKTON NEDİR?

Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Genellikle fitoplanktonlar ve zooplanktonlar olarak bilinen iki alt sınıfı vardır. Fitoplanktonlar güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu kullanarak fotosentez yapar. Zooplanktonlar ise fitoplanktonlarla beslenir. Hem fitoplanktonlar hem de zooplanktonlar azot gibi bazı mineralleri büyüyüp çoğalmak için kullanır.

PLANKTON NEDEN OLUR?

İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Planktonlar uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Yılın belirli zamanlarında ışık ve mineral miktarlarına bağlı olarak denizlerde plankton sayısı artabilir.


plankton haberleri deniz kirliliği haberleri Deniz Salyası haberleri

İlgili Haberler

'Bitkisel planktonda ciddi düşüş var'

'Bitkisel planktonda ciddi düşüş var'
Marmara Denizi'nde keşfedildi: Çiçek açıyor, meyve veriyor! İklim değişikliğine karşı bariyer...

Marmara Denizi'nde keşfedildi: Çiçek açıyor, meyve veriyor! İklim değişikliğine karşı bariyer...
Deniz Yücel: AKP, tarikatları savunma telaşına düşmüştür

Deniz Yücel: AKP, tarikatları savunma telaşına düşmüştür
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzak adasında keşfedildi... Gizemli tabletler ne anlatıyor?

Dünyanın en uzak adasında keşfedildi... Gizemli tabletler ne anlatıyor?
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Samet Aybaba'dan Cenk ve Salih müjdesi!

Samet Aybaba'dan Cenk ve Salih müjdesi!
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu
Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!

Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu
Dünyanın en ölümcül bitkisinin kurbanı anlattı

Dünyanın en ölümcül bitkisinin kurbanı anlattı
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Başak burcu yorumu