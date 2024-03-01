Plankton nedir? Plankton neden olur?
Zaman zaman denizlerde plankton artışı gözleniyor. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler. Peki, Plankton nedir? Plankton neden olur?
Denizlerde yaşanana renk değişiminin ardından sosyal medyada en fazla araştırılan konulardan biri planktonlar oldu. Peki, Plankton nedir? Plankton neden olur?
PLANKTON NEDİR?
Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Genellikle fitoplanktonlar ve zooplanktonlar olarak bilinen iki alt sınıfı vardır. Fitoplanktonlar güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu kullanarak fotosentez yapar. Zooplanktonlar ise fitoplanktonlarla beslenir. Hem fitoplanktonlar hem de zooplanktonlar azot gibi bazı mineralleri büyüyüp çoğalmak için kullanır.
PLANKTON NEDEN OLUR?
İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Planktonlar uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Yılın belirli zamanlarında ışık ve mineral miktarlarına bağlı olarak denizlerde plankton sayısı artabilir.
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