11.11.2025 12:36:00
Haber Merkezi
Vince Galligan imzalı yeni bilim kurgu dizisi 'Pluribus'un 2. bölüm kapanışındaki şarkısı merak ediliyor. Peki, Pluribus dizisindeki Türkçe şarkının adı ne? Pluribus dizisindeki Türkçe şarkıyı kim seslendiriyor?

Breaking Bad ve Better Call Saul ile gönüllerde taht kuran Vince Galligan imzalı yeni dizi Pluribus, AppleTV'de başladı. İlk iki bölümü yayınlanan dizinin 2. bölümdeki Türkçe şarkı dikkat çekti. Peki, Pluribus dizisindeki Türkçe şarkının adı ne? Pluribus dizisindeki Türkçe şarkıyı kim seslendiriyor?

PLURİBUS DİZİSİNDEKİ TÜRKÇE ŞARKININ ADI NE?

Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus yayımlandı. 7 Kasım günü Apple TV'de yayımlanan dizide Türk sanatçı Murat Evgin, John Lennon'ın Nobody Told Me şarkısının coverını Türkçe seslendirdi.  Dizi, 7 Kasım'da tüm dünyada Apple TV’de yayına girdi.

