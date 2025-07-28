Polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak serbest bırakıldı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Dur ihtarına uymama' ve 'Kamu görevlisine direnme' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Çıtak'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda otomobiliyle seyir halinde olan Dilan Çıtak, kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Yurttaşların ihbarı üzerine harekete geçen trafik polisleri, sürücüyü durdurmak istedi. Ancak Dilan Çıtak, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, sürücüyü durdurmak amacıyla havaya iki el ateş açtı. Kısa süre sonra aracından inerek başka bir otomobile binen Çıtak, ardından tekrar kendi kamyonetine dönerek kendisini araca kilitledi. Bu sırada basın mensuplarına da hakaret eden Çıtak, güçlükle kontrol altına alındı.