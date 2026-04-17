Popstar yarışması ile ünlenmişti: Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Popstar yarışmasıyla tanınarak geniş kitlelere ulaşan Rıza Tamer’den üzücü haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Popstar yarışmasından sonra sokak sanatçısı olan ve paylaştığı videoyla fenomen hale gelen Rıza Tamer'in milyonlarca dinleyicisi bulunuyordu.

ACI HABER GELDİ

Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Son dakika bilgisine göre; hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan ünlü sanatçı Rıza Tamer'den dün sevenlerini üzen haber gelmişti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde dinlenmek için sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre içinde fenalaştı. Mide bulantısı yaşadığı ve ardından nefes almakta zorlandığı öne sürülen sanatçı için yakınları vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.