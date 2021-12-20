Cinsel içerikli video davasında kadınlar telif hakkı ve 300 milyon liralık tazminat kazandı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 12:03

ABD Adalet Bakanlığı, çarşamba günü açıkladığı kararda üretilen içeriklerin haklarının davacı kadınlara ait olduğunu bildirdi.

Bu kararla birlikte 402 kadın için video ve fotoğraflarının internetten kaldırılması amacıyla Google ve porno sitesi Pornhub'a karşı hukuki işlem başlatma yolu açılmış oldu.

GirlsDoPorn ve GirlsDoToys'la ilgili ilk dava 2016'da açılmıştı. Zamanla üst üste gelen tazminat davalarında sitelerin porno içerik üretmesine rağmen modellik reklamları vererek kadınları kandırdığı, zorla sözleşme imzalattığı ve tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Haziran 2021'deyse GirlsDoPorn için 2013-2017 arasında oyunculuğun yanı sıra "oyuncu işe alımı" da yapan Ruben Andre Garcia, hakkında açılan tehdit ve seks ticareti davasında 20 yıl hapis cezası almıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Garcia'nın videoların Pornhub'a yüklendiğini bilmesine rağmen kadınlara yalan söyleyerek içeriklerin internette değil sadece DVD formatında yayımlanacağını ve yurtdışındaki başka ülkelere satılacağını söylediği iddia edilmişti.

Yeni verilen kararda ABD Bölge Yargıcı Janis Sammartino, Garcia'nın kadınlara 18 milyon dolar (yaklaşık 295,5 milyon TL) tazminat ödemesine karar verdi.

Güney Kaliforniya Bölge Başsavcısı Vekili Randy Grossman, mahkeme kararını tebrik ederek "Mağdur kişilerin, kendilerine çok acı çektiren fotoğraf ve videolar üzerinde söz hakkı sahibi olmasını sağlayan ve böylelikle onlara yeniden güç kazandıran hayli önemli bir karar" dedi.

Öte yandan davacılar, Pornhub ve sitenin sahibi MindGeek şirketinin GirlsDoPorn hakkındaki iddiaları bildiğini, buna rağmen içeriklerin sitede kalmasına izin verdiğini ve siteyle işbirliğini sürdürdüğünü iddia etmişti.

Ocak 2020'de davası sonuçlanan 22 kadına toplamda 13 milyon dolar (yaklaşık 213,5 milyon TL) tazminat ödenmesi kararı verilmişti.

Ekim 2021'de MindGeek'in yayımladığı bir açıklamadaysa davacı kadınlarla uzlaşmaya varıldığı bildirilmiş fakat anlaşmanın içeriğine dair bilgi paylaşılmamıştı.

Öte yandan sitenin kurucularından Michael James Pratt henüz bulunamadı. FBI, hakkında yakalama kararı çıkarılan Pratt'in bulunmasını sağlayacak bilgiler paylaşana 50 bin dolara (yaklaşık 820 bin TL) kadar ödül verileceğini açıklamıştı.