Porno yıldızı evinde ölü bulundu

Yetişkin filmlerinin önde gelen yıldızlarından biri olan Alicia Rio, koronavirüse yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 17:50
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1990'lı yıllarda cinsel içerikli filmlerde kariyer yapan Alicia Rio, 55 yaşında koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Rio'nun evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Haber Global'in aktardığına göre, yetişkin film sektöründe 90'lı yıllara damgasını vuran Alicia, Including Borderline, Reflections of Rio gibi filmlerle adını duyurmuştu.

Sektöre 1991 yılında giren Rio, Meksika doğumluydu.


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