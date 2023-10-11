Pratik krem karamel tarifi: Püf noktalarıyla adım adım anlatım

Yayınlanma: 11.10.2023 - 19:05

Güncelleme: 11.10.2023 - 19:05

Krem karamel, karamel sosunun altında gizlenen pürüzsüz ve kremsi bir vanilyalı kremanın bir araya geldiği bir tatlı şölenidir. Hem görsel açıdan çekici hem de lezzetli olan bu tatlı, özel günlerden günlük tatlı anlarına kadar her fırsatta tercih ediliyor.

İşte pratik bir krem karamel tarifi ve yapımındaki püf noktaları:

KREM KARAMEL MALZEMELERİ:

Karamel Sos İçin:

1 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı su

Kreması için:

2 su bardağı süt

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

İlk adım, karamel sosunun hazırlanmasıdır. Bir tencerede toz şekeri ve suyu orta ateşte karıştırarak karamel haline gelene kadar kaynatın. Ancak bu noktada dikkatli olun, çünkü karamel çok hızlı bir şekilde yanabilir. Altın kahverengi bir renk alınca ocaktan alın ve hızlıca karamel sosunu kalıpların altına dökün. Kalıplarınıza eşit olarak dağıldığından emin olun.

Kalıpları kenara alın ve karamelin soğumasını bekleyin. Karamelin sertleşmesini sağlamak için kalıpları buzdolabında bekletebilirsiniz.

Karamelin sertleştiği sırada kremanın malzemelerini hazırlayın. Bir karıştırma kabında sütü, yumurtaları, toz şekeri ve vanilya özütünü iyice çırpın. Karışımın pürüzsüz bir kıvam almasına özen gösterin.

Hazırlanan karışımı kalıplara dökün. Kalıpların yarısına kadar doldurmak yeterli olacaktır.

Bir tepsiye sıcak su dökün ve karışımı bu tepsinin içine yerleştirin. Bu, kremanın daha homojen bir şekilde pişmesini sağlayacaktır.

Önceden ısıtılmış 180°C (356°F) fırında, su banyosunda, kremaları yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Kustarınlar, üstleri hafif kızardığında ve ortaları hala hafifçe sallanıyorsa hazır demektir.

Krem karamel tatlısını soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 3 saat kadar dinlendirin.

Tatlıları kalıplardan çıkarmadan önce kenarlarını bıçakla hafifçe sıyırın ve ters çevirerek servis yapın. Karamel sosunun üzerine döküldüğü krem karamel hazır!

Krem karamel tatlısı, şık sunumu ve harika lezzetiyle herkesi etkileyecek bir tarif. Şimdi, mutfakta bu lezzetli tatlıyı denemek için tam zamanı!