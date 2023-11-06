Prens Harry Kral Charles'ın 75. doğum gününe gitmiyor

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:33

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:34

Prens Harry'nin, babası Kral Charles'ın 75. doğum günü kutlamasına katılmayacağı haberleri İngiliz basınında yankı buldu. Kraliyet görevlerini bırakan ve ABD'ye taşınan Harry, Kral Charles'ın 75. doğum günü partisine katılmama kararı alırken, bu durumun babasıyla aralarındaki soğukluğu artırdığına dikkat çekildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kral Charles'ın 75. doğum günü kutlaması, yakın aile üyeleri ve arkadaşları için düzenlenecek özel bir partiyle gerçekleşecek. Ancak Prens Harry, bu kutlamaya katılmayacak. Harry'nin, otobiyografik kitabı "Yedek" (Spare) yayımlandıktan sonra babasıyla arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesinin etkisiyle bu daveti reddettiği ifade edildi.

Prens Harry'nin, bu kararı ikinci kez benzer bir davete katılmayarak alması, ilişkilerindeki soğukluğun bir göstergesi olarak yorumlandı. Harry, daha önce de babasının davet ettiği bir anma etkinliğine katılmayarak tercihini ABD'de bir hayır kurumu etkinliğine katılmaktan yana kullanmıştı.

ARALARI KRALİÇE CAMİLLA YÜZÜNDEN BOZUK OLABİLİR

Kral Charles ve Prens Harry, son olarak Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'deki cenaze töreninde bir araya gelmişlerdi. Ancak bu buluşmada da Harry'nin özel aile yemeğinde yer almayarak ve babasıyla birebir diyaloga girmemesi dikkat çekmişti.

Harry ile Kral Charles arasındaki soğukluk, Prens Harry'nin kitabında Kraliçe Camilla'yı olumsuz bir şekilde tasvir etmesi nedeniyle daha da artmış gibi görünüyor. Ayrıca Harry'nin doğum günü gibi özel günlerde babasından ve diğer kraliyet üyelerinden kutlama mesajı almadığı da belirtiliyor.

Prens Harry ve Kral Charles arasındaki ilişkilerin geleceği, kamuoyu ve medya tarafından yakından takip ediliyor.