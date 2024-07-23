Prens ve Var Bunlar kadrosundaydı: Yeni dizisi belli oldu

Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.07.2024 - 00:24

Birçok yapıma imza atan yapımcı Erol Avcı'nın prodüktörlüğünde çekilecek olan dizinin başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin paylaşacak.

Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin kaleminden çıkan dizide, en dikkat çekici karakterlerden biri olan “Ateş” rolünü Kerem Özdoğan canlandıracak.

İLK TV DİZİSİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım, dizide Demir karakterine hayat verirken, Kerem Özdoğan da onun abisi Ateş olarak seyirci karşısına çıkacak. Bu, Kerem Özdoğan'ın ana akım televizyon dizilerinde yer aldığı ilk proje olacak.

Dizinin yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.

Dizinin çekim ekibi, Kıbrıs sahneleri için çarşamba günü yola çıkacak. Ayrıca, Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani’nin memleketi Fas’ın Marakeş şehrinde de sahneler çekilecek. Kıbrıs ve Marakeş çekimlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.