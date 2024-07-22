TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:47
TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 22 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 22 Temmuz Pazartesi TV rehberi...

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Çatı  Katı Aşk

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:35 Kasaba Doktoru

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:05 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:40 Kara Ağaç Destanı

02:30 Seksenler

03:05 Gönül Dağı

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nadide Hayat

16:00 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Canavar Avcısı

22:00 Alan

01:20 Ateş Kuşları

04:00 Kaçak

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

23:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

02:30 İstanbullu Gelin

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Av Oyunları

01:45 Av Oyunları

03:15 Arıza

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Kızıl Goncalar

01:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Yaz Magazin

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Yaz Magazin

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin D Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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