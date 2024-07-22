TV yayın akışı 22 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 22 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 22 Temmuz Pazartesi TV rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Çatı Katı Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:35 Kasaba Doktoru
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:05 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:40 Kara Ağaç Destanı
02:30 Seksenler
03:05 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nadide Hayat
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Canavar Avcısı
22:00 Alan
01:20 Ateş Kuşları
04:00 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
23:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Erkenci Kuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Av Oyunları
01:45 Av Oyunları
03:15 Arıza
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Kızıl Goncalar
01:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:00 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Yaz Magazin
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Yaz Magazin
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin D Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
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