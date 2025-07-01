Prenses Diana'nın 'şefkatli' elbisesi, 520 bin dolara satıldı

İkonik tarzı ve zarif duruşuyla modanın unutulmaz figürlerinden biri haline gelen Prenses Diana, ölümünden 28 yıl sonra bile kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor. Beverly Hills’te düzenlenen bir açık artırmada, Diana’nın Bellville Sassoon tarafından tasarlanan çiçek desenli ipek elbisesi tam 520 bin dolara alıcı buldu.

‘ŞEFKATLİ ELBİSE’ OLARAK ANILIYORDU

1988 ile 1992 yılları arasında birçok kez giyilen ve özellikle hastane ziyaretlerinde tercih edilen bu elbise, halk arasında “şefkatli elbise” olarak adlandırılıyordu. Elbiseyi satın alan Renae Plant, kıyafeti dijital ortamda sergilenen The Princess Diana Museum’un koleksiyonuna eklemeyi planladığını belirterek, “Bu elbise Diana'nın şefkatini, nezaketini ve insanî yönünü yansıtıyor,” dedi.







MÜZAYEDEDE 300’DEN FAZLA PARÇA SATIŞA SUNULDU

Julien’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, Diana’ya ait 300’den fazla giysi ve hatıra eşyası satışa sunuldu. Etkinlikte elde edilen toplam gelir 5 milyon doları aştı.

Diğer dikkat çeken satışlar arasında:

Catherine Walker imzalı beyaz elbise: 455 bin dolar

Bruce Oldfield tasarımı kıyafet: 260 bin dolar

1981’de balayından dönerken giydiği şeftali rengi şapka: 26 bin dolar

Müzayedede ayrıca Diana’nın çocukluk fotoğrafları, düğün hatıraları, imzalı kraliyet portresi ve moda çizimleri de yer aldı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SATIŞLAR

Daha önce Diana’nın 1987 yılında İngiltere ve Almanya’da giydiği Victor Edelstein tasarımı ipek ve dantelli elbise 910 bin dolara, Murray Arbeid imzalı gece mavisi askısız elbise ise 780 bin dolara satılmıştı. Bu fiyatlar, başlangıçta tahmin edilenin dört katına çıktı.





REKORU ELİNDE TUTUYOR

Prenses Diana'nın 1985’te İtalya ziyareti sırasında giydiği Jacques Azagury tasarımı elbise, Aralık 2023’te tam 1 milyon 148 bin dolara alıcı bularak şimdiye kadar müzayedede satılan en pahalı kraliyet kıyafeti unvanını kazandı.



