Prof. Dr. Ardalı: Biyogaz temiz ve çevre dostu enerji sağlayıcısıdır

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 07:00

Türkiye'de ve dünyada biyogaz üretiminin öneminin giderek arttığını dile getiren Prof. Dr. Yüksel Ardalı, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan ve çevre dostu enerji kaynağı olan biyogazın üretimi, hayvansal ve tarımsal atıkların geri dönüşümüne de katkıda bulunduğunu ifade etti.

Biyogazın ve biyoenerjinin birçok alanda kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Ardalı, biyogaz üretimi sayesinde hayvansal ve tarımsal atıkların doğaya karışması önlenerek çevre kirliliğinin önüne geçildiğini belirterek, "Her türlü çiftlik hayvanı kaynaklı atıklardan biyogaz üretmek mümkündür. Organik içerikli atıklardan biyogaz elde edilmesi sonucunda enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanırken, bir taraftan da atıkların bertaraf edilmesi bu noktada önemli rol oynamaktadır. Biyogaz, oksijensiz ortamda organik atıkların biyolojik süreçlerle parçalanması sonucunda elde ediliyor” diye konuştu.

Biyogazın temiz ve çevre dostu enerji sağlayıcısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Bir metreküp biyogazın ısı değeri içerisindeki metan oranına bağlı olarak, 4 bin 700 ila 5 bin 700 kilokalori arasında değişim gözlenir. Örnek verirsek, 1 metreküp biyogaz, 0,75 litre benzin, 0,66 litre motorin, 0,25 metreküp propan, 0,2 metreküp bütan gazı, 1,46 kilogram odun kömürü, 3,47 kilogram odundan sağlanan enerjiye eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE İÇİN ÖNEMLİ'

Biyogazın, doğalgaz dağıtım sistemlerine de enjekte edilebileceğini ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ardalı, "Biyogaz, temiz mavi bir alevle yanan renksiz kokusuz bir gazdır. Isı sağlamak, elektrik üretmek, soğutma sistemlerine güç sağlamak amacıyla doğal gaz olarak kullanılabilir. Araç yakıtı olarak kullanılabilir. Biyogaz çevre dostu, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Atıktan elde edilen gazı enerji biçimi olarak kullanmak, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olarak söylenebilir. Diğer bir avantajı da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre oluşturulma sürecinin doğal yollarla olması ve üretimi için enerji gerekmemesidir. Biyogaz üretimi toprak ve su kirliliğini de azaltacaktır. Çöp atıklar dönüştürülmediğinde toprağa ve suya karışacakken; biyogaz hem çevre dostu hem de enerji ihtiyacının sağlamasından dolayı avantaj olarak görülür. Döngüsel ekonomiyi teşvik eden basit ve düşük maliyetli bir teknolojidir. Kurulumu kolay ve küçük ölçekli kullanıldığında da yatırım miktarının çok düşük olduğu söylenebilir" dedi.