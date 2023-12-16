Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da öneriyor.. Kabızlığı anında kesiyor... 1 bardağı bile etki gösteriyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:12

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:15

Kabızlık diğer adıyla Konstipasyon bir sindirim problemidir. Bağırsaktaki hareketlerin yavaşlaması ve normalden daha az dışkılama yapılmasına kabızlık denir. Kabızlık pek çok kişi tarafından yaşanmıştır. Yaşam kalitesini oldukça düşüren kabızlık durumu her yaştan insanda görülebilir. Kabızlık, gündelik hayatımızın sindirim sistemi problemlerinden biri. Bu sorun, kişinin yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok, doğal içecek karışımları ile bu soruna çözüm bulabilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kabızlık tedavisi için önerileri:

Şiddetli kabızlık problemi çeken kişiler için pırasa yemeği mükemmel bir çözümdür. İlk günlerde sık sık tüketilecek olan pırasa yemeği bağırsak florasını hem düzene sokacak hem de kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Bağırsakların düzene girmesini sağlayan, pırasanın içerdiği zengin kükürt içerikli farklı etkin maddelerin varlığıdır. Pırasa, kükürt deposudur. Kimyası birbirlerinden tamamen farklı çok sayıda kükürtlü madde içerir.

PORTAKAL YAPRAĞI

Yaklaşık 1 su bardağı kaynayan suya 7-8 adet portakal yaprağını atıp 10 dakika kaynatın. Kahvaltıdan sonra için. 4 gün boyunca günde bir bardak olacak şekilde küre devam edin.

PORTAKAL YAPRAĞININ FAYDALARI

Antioksidan Özellikler: Portakal yaprakları, antioksidanlar içerir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir.

Anti-inflamatuar Etkiler: Bazı çalışmalar, portakal yaprağı ekstraktlarının anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermiştir, bu da vücuttaki iltihabı azaltabilir.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Portakal yaprağının içerdiği bazı bileşenlerin bağışıklık sistemini destekleyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu konuda daha fazla araştırma gereklidir.

Anti-bakteriyel ve Antifungal Özellikler: Bazı çalışmalar, portakal yaprağı özlerinin bazı bakteri ve mantar türleri üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Stres Azaltıcı Etkiler: Portakal yaprağının bazı bileşenleri, stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve rahatlama sağlayabilir.