Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Survivor açıklaması: Yıllar sonra 'Acun Ilıcalı' itirafı geldi

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy’a yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulduğunda iddialı konuştu:

“Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan falan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi.

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu da itiraf eden Üşümezsoy, daha önce ‘Yok Böyle Dans’ programına katılması için 500 bin dolar teklif edildiğini açıkladı:

“Acun bana ‘Baş star sensin’ dedi ama ben teklifi reddettim. Bu sebeple aramızda kan davası gibi bir durum var” diye konuştu.

Prof. Dr. Üşümezsoy, yıllar önce televizyon programı için gittiği Kenya anısını da paylaştı:

“Bir yarışma programı için Kenya’ya gittik ve bir anda timsah dolu göle atladım, yüzmeye başladım. Tuğba Özay da yanımdaydı. Araştırmıştım; timsahlar dört ayakları yere basmadan avlarına saldırmıyor. Bu güvenle çok rahat yüzdüm, yapım çok güzel görüntüler aldı. Ama herkes çok korkmuştu” dedi.