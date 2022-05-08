Profesörden 'pulmoner hipertansiyon' uyarısı: Kalp yetmezliğine neden olabilir
Pulmoner hipertansiyonun kalp yetersizliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğu olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Akbulut, “Hastaların tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmak gibi hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut, pulmoner hipertansiyonun, akciğer damarlarında kan basıncı artışı ile seyreden, zamanında, doğru tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanan ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğu hastalığı olduğunu, kesin tanısının sadece uzman merkezlerde ve anjiyografik yöntemle konulduğunu belirtti.
Prof. Dr. Akbulut, "Her yaş grubundaki insanı etkileyebilen pulmoner hipertansiyon erkeklere nazaran kadınlarda 1,8 kat daha fazla görülüyor" diye konuştu.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Akbulut, nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem, baş dönmesi, çarpıntı ve ses kısıklığı gibi belirtiler gösteren hastalarda zamanında ve doğru bir tedavi stratejisi uygulanması gerektiğini ifade etti.
"CİDDİ BİR KALP-AKCİĞER DOLAŞIM BOZUKLUĞU"
Prof. Dr. Akbulut, şunları söyledi:
"Çalışma grubumuz tarafından pulmoner hipertansiyonlu hastalar ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek bu hastalarımızın tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koymak ve uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmaya çalışıyoruz. Dünyada milyonlarca insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyen pulmoner hipertansiyon, akciğer damarlarında kan basınç artışı ile seyreden, ırk ve etnik köken ayırmaksızın her yaş grubundaki insanı etkileyebilen, zamanında doğru tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir kalp-akciğer dolaşım bozukluğudur.
Bizler resmi ve sivil toplum kuruluşu tüm paydaşlarımızla, dünya ile eş zamanlı olarak pulmoner hipertansiyon ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyip bu amansız hastalığın tanısını mümkün olduğunca erken zamanda koyup, uygun tedavi stratejileri ile daha uzun ve kaliteli bir yaşam şansı sunmaya çalışıyoruz."
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