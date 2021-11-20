Psikiyatrist Doç. Dr. Nusret Kaya hayatını kaybetti
Türkiye’yi rüya analizleri ile tanıştıran bilim insanı Psikiyatrist Doç. Dr. Nusret Kaya, İstanbul’da yaşamını yitirdi. Kaya, 'özgür ve özgün alt beyinli bireyler olmak için' son 15 yıldır adına 'Kuyruk Bilimi' dediği beyin ve uzantısı omuriliğin incelenmesi gerektiğini vurguluyordu.
Rüya analizleri üzerine çalışan bilim insanı Psikiyatrist Doç. Dr. Nusret Kaya, İstanbul’da hayatını kaybetti.
1978 yılında ABD'de uyku bozuklukları ve rüya analizleri üzerine iki yıl master yapmış ve Bilimsel Teşvik Ödülü kazanmış Emekli Tabip Albay Nusret Kaya, GATA’da psikiyatrist olarak çalıştıktan sonra meslek hayatının son 40 yılında danışanlarına kendi adını taşıyan Nusretien rüya analizi ağırlıklı tedavi uyguluyordu.
Doç. Dr. Nusret Kaya, psikoloji literatürüne “alt beyin, üst beyin, kuyruk, psikolojik virüs, megabayt” gibi kavramları katarak bilimin daha anlaşılır olması için emek verdi. Kendisine başvuranlara hasta yerine danışan demeyi seçen Kaya, rüyaların tabir/yorum/tefsirini değil bilimsel olarak analizini yaptı.
Psikiyatrist Nusret Kaya “özgür ve özgün altbeyinli bireyler olmak için” son 15 yıldır adına Kuyruk Bilimi dediği beyin ve uzantısı omuriliğin incelenmesi gerektiğini vurguluyordu.
Psikoestetik yani “Şeklin ötesindeki güzellik” felsefesine ve evrensel eşitliğe Kuyruk Bilimi ile geçilebileceğini ve bu bilimin geleceğin bilimi olduğunu savunan Nusret Kaya'nın PVT Psikolojik Virüslerden Temizlenme, İyileşme Kitabı, Psiko-Estetik, Evrensel Eşit Kuyruklu Canlı (4 cilt), Ölümsüzlük, Rüya Çığlıkları, Rüya Satrancı, Rüyalarla İyileşme, İçteki Benle Barışmak, Psiko-Siyaset gibi 20"yi aşkın eseri bulunuyor.
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