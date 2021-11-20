10 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu: Oyuncu Art LaFleur yaşamını yitirdi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:00

'Babe Ruth' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Art LaFleur yaşamını yitirdi. 78 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun 10 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığına yenik düştüğü açıklandı.



Oyuncunun eşi Shelley tarafından yapılan açıklamaya göre LaFleur evinde ailesi yanındayken öldü.

Shelley, eşi için "Cömert ve özverili bir adamdı. Bu niteliklerini sadece kariyerine taşımakla kalmadı. Ailesi ve arkadaşlarına da yansıttı" diye konuştu.

CANLANDIRDIĞI KARAKTER İKONİKLEŞMİŞTİ

Haber Global'in aktardığına göre The Sandlot filminde canlandırdığı ikonik beyzbol yıldızı Babe Ruth karakteriyle büyük başarıya ulaşan oyuncu aralarında Cobra ve The Santa Claus'un da olduğu birçok filmde rol aldı.

Yine ikonik bir film olan Field of Dreams'te Chick Gandil rolünü oynadı. The Blob, A Cinderella Story, Speed Racer ve House Hunting oynadığı diğer filmler arasında yer alıyor.